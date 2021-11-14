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Spor

Gaziantep Basketbol, TOFAŞ'ı rahat yendi

Gaziantep Basketbol, ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. hafta maçında deplasmanda TOFAŞ'ı 89-70 mağlup etti.

14 Kasım 2021 Pazar 18:11 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 18:11
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda TOFAŞ'ı 89-70 yendi.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Erhan Gürsel, Batuhan Söylemezoğlu

TOFAŞ: Zubcic 24, Berk Uğurlu 7, Cruz 12, Simmons 8, Cook 5, Yiğit Arslan 4, Emre Tanışan, Shepherd, Muhsin Yaşar 10

GAZİANTEP BASKETBOL: Peterson 21, Luther 8, Gulley 11, İsmail Cem Ulusoy, Kaba 18, Harun Apaydın, Ahmet Furkan Özkan 2, Orhan Aydın Haciyeva 6, Dusan Cantekin 10, Alp Karahan, Doyle 13

1. PERİYOT: 9-22

DEVRE: 36-43

3. PERİYOT: 48-65

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