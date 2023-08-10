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Spor

Gaziantep Basketbol, Tyler Roberson transferini açıkladı

Basketbol 1. Lig ekibi Gaziantep Basketbol, Birleşik Amerikalı pivot oyuncusu Tyler Roberson ile anlaştı.

10 Ağustos 2023 Perşembe 20:06 - Güncelleme:
Gaziantep Basketbol, Tyler Roberson transferini açıkladı
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Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li pivot Tyler Roberson ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, 2,06 metre boyunda, 29 yaşındaki Roberson ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır. Geçtiğimiz sezon Macaristan'ın Szedeak takımında forma giyen Roberson, 25 maçta ortalama 30,5 dakika süre almış, 15 sayı, 8,8 ribaunt ve 0,9 asist ortalamaları ile sezonu tamamlamıştır. Oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep Basketbol'un yeni sezon başlamadan önce transferlere devam edeceği iddia edildi.

  • Tyler Roberson
  • Gaziantep Basketbol
  • Amerikalı pivot

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