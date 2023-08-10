Gaziantep Basketbol, Tyler Roberson transferini açıkladı

Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li pivot Tyler Roberson ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, 2,06 metre boyunda, 29 yaşındaki Roberson ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır. Geçtiğimiz sezon Macaristan'ın Szedeak takımında forma giyen Roberson, 25 maçta ortalama 30,5 dakika süre almış, 15 sayı, 8,8 ribaunt ve 0,9 asist ortalamaları ile sezonu tamamlamıştır. Oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep Basketbol'un yeni sezon başlamadan önce transferlere devam edeceği iddia edildi.