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Spor

Gaziantep Basketbol'dan devam kararı! Maçlar İstanbul'da...

Gaziantep Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) ve FIBA Europe Cup'ta yoluna devam edeceğini ancak maçlarını İstanbul'daki Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynayacağını açıkladı.

IHA28 Şubat 2023 Salı 14:23 - Güncelleme:
Gaziantep Basketbol'dan devam kararı! Maçlar İstanbul'da...
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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında söz konusu bölgelerde mücadele eden birçok spor kulübü liglerinden çekilme kararı almıştı. Gaziantep Basketbol Takımı ise BSL ve FIBA Europe Cup'ta yoluna devam edeceğini duyurdu. Avrupa kupasını Türkiye'ye getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Gaziantep Basketbol, kalan maçlarını İstanbul'daki Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynayacağını bildirdi.

Gaziantep'i, Spor Toto Süper Lig'de temsil eden Gaziantep FK ise ligden çekilme başvurusunda bulunmuş ve bu başvuru Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmişti.

  • Gaziantep Basketbol
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  • Basketbol Süper Ligi

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