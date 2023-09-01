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Spor

Gaziantep FK 1-6 Galatasaray

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 4. haftasında yarın yapacakları maçla 9. kez karşı karşıya gelecek.

AA1 Eylül 2023 Cuma 09:50 - Güncelleme:
Gaziantep FK 1-6 Galatasaray
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Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de beşinci sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile daha önce 8 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 6 galibiyet aldı.

İki takım arasındaki bir maç beraberlikle sonuçlanırken, bir müsabakayı ise Gaziantep FK kazandı.

Söz konusu mücadelelerde 3'ü hükmenden olmak üzere 18 gol atan "Cimbom" kalesinde 9 gol gördü.

GAZİANTEP'TEKİ MAÇLARDA DA ÜSTÜN

Galatasaray, rakibiyle deplasmanda yaptığı maçlarda da üstünlük kurdu.

Gaziantep'te 3 Süper Lig maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, bir maçı da hükmen kazandı.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerde 3'ü hükmenden olmak üzere 8 gol atarken kalesinde 4 gole engel olamadı.

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