Gaziantep FK, 1 puanı son dakikada aldı

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir'i konuk etti. Zorlu karşılaşma, Maxim'in 90+6. dakikada attığı golle 1-1 berabere bitti.

Maçtan dakikalar (İlkyarı)

4. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep atağında Kitsiou'nun ortasına Maxim'in yaptığı vuruşu kaleci Volkan iki hamlede kontrol etti.

15. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Ndayishimye'nin sol köşeye vuruşu dışarı çıktı.

30. dakikada savunmadan seken topa ceza sahası dışı sağ çaprazından Ömer Ali'nin yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

44. dakikada rakip ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Berkay Özcan'ın rakibini çalımladıktan sonra uzak köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Serdar Gürler'in yerden şutunu kaleci Günay direk dibinde kontrol etti.

48. dakikada Serdar'ın kafa pasıyla ceza yayı üzerinden topla buluşan Okaka'nın kaleye sert şutunu Günay güçlükle kornere çeldi.

51. dakikada Halil İbrahim'in pasıyla sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Figueiredo'nun şutu uzak direğin dibinden dışarı çıktı.

59. dakikada defanstan atılan uzun topla rakip yarı alanda buluşan Sagal'ın sağ kanattan kaleye yönelerek çektiği şutu üstten auta gitti.

74. dakikada Deniz Türüç'ün ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Okaka'nın sol çaprazdan vuruşunu kaleci Günay ayaklarıyla çeldi.

82. dakikada Gaziantep FK'nın kullandığı kornerde kafalardan seken topu önünde bulan Furkan'ın vuruşu bir kez daha savunmadan döndü.

89. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Matej Hanousek'in sert şutu kaleci Volkan'da kaldı.

90+6. dakikada Günay'ın rakip kaleye gönderdiği uzun topta Ertuğrul'un indirdiği topu önünde bulan Maxim'in kale önünde yaptığı vuruş ağlarla buluştu.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Serkan Çimen xx, Mustafa Savranlar xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Halil İbrahim xx (Matej Hanousek dk. 70 x), Papy Djilobodji xx, Ertuğrul Ersoy xx, Stelious Kitsiou xx, Marko Jevtovıc xx, Merkel xx (Furkan Soyalp dk. 70 x), Mustafa Eskihellaç xx (Lazar Markovıc dk. 70 x), Valmir Veliu x (Angelo Sagal dk. 55 xx), Maxim xxx, Joao Figueiredo xx

Yedekler: Mustafa Burak, Arda Kızıldağ, Alin Tosca, Ömürcan Artan, Onurhan Babuşcu, Luka Stankovski

Teknik Direktör: Erol Bulut

Başakşehir: Volkan Babacan xxx, Ömer Ali xx, Leo Duarte xx, Ahmed Touba xx, Lucas Lima xxx, Youssuf Ndayishimye xxx, Berkay Özcan xxx (Efe Arda Koyuncu dk. 90+5 ?), Deniz Türüç xx (Patryk Szysz dk. 86 ?), Serdar Gürler xx (Şener Özbayraklı dk. 86 ?), Daniel Aleksic xx (Mounir Chouiar dk. 78 x), Okaka xx (Keny dk. 90+5. ?)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Azubuike, Batuhan Çelik, Nzaba, Çaiçara

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Berkay Özcan (dk. 44) (Başakşehir), Maxim (dk. 90+6) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Maxim, Markovic (Gaziantep FK)