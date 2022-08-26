Gaziantep FK 3 puanı 5 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK 5-2'lik skorla kazandı.

Gaziantep FK, karşılaşmanın 28. dakikada Joao Figueiredo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Antalyaspor, bu gole hemen cevap verdi ve Haji Wright 30. dakikada durumu 1-1 yaptı. Amerika futbolcu, 40. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak durumu Antalyaspor lehine 2-1'e taşıdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda golleri arka arkaya bulan Gaziantep FK, önce Joao Figueiredo 54. dakikadaki golüyle durumu 2-2 yaptı. Ev sahibi ekip, 58. dakikada Tomas Pekhart'ın golüyle 3-2 öne geçti. Hızını kesmeyen Gaziantep FK, 67. dakikada Angelo Sagal'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmada son sözü söyleyen isim 73. dakikada Joao Figueiredo oldu ve Gaziantep FK sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, 10 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Antalyaspor, 6 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Antalyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Wright'ın ceza sahası içerisinde vuruşunda, top direğin üzerinden auta gitti.

15. dakikada Antalyaspor'un geliştirdiği atakta Fredy'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Wright, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldı. Wright'ın vuruşunda kaleye giden topu savunma uzaklaştırdı.

28. dakikada Gaziantep FK'nın Maxim ile sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içeresinde topla buluşan Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kontrol etti.

28. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Antalyaspor kalecisi Boffin'in hatalı pasında top Markovic'in önünde kaldı. Markovic'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Figueriedo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

30. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Fredy'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan ve kaleci Günay Güvenç'le karşı karşıya kalan Wright, topu filelere attı: 1-1

40. dakikada Antalyaspor öne geçti. Fredy'nin ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Wright, topu kaleci Günay Güvenç'in solundan ağlarla buluşturdu. Hakem Suat Arslanboğa yan hakemin ofsayt gerekçesiyle iptal ettiği golü Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında yapılan incelemenin ardından geçerli saydı: 1-2

Antalyaspor mücadelenin ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)