Gaziantep FK 7 maç sonra kazandı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ertuğrul Ersoy, 61. dakikada Lungoyi, 81. dakikada ise Sorescu kaydetti. Konyaspor'un tek golü 13. dakikada Ndao'dan geldi.

GALİBİYETİ HATIRLADI!

Selçuk İnan'ın takımı ligde 7 maç sonra galip geldi. Söz konusu maçlarda 3 beraberlik alan Antep, 4 de mağlubiyet yaşamıştı. Ligde üst üste 2. yenilgisini yaşayan Konyaspor ise 5. kez mağlup oldu.

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE GELDİ

Geçtiğimiz günlerde antrenmanda sol aşil tendon rüptürü sakatlığı yaşayan Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, koltuk değnekleriyle takımının başında yer aldı.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep puanını 9'a çıkardı. Konyaspor ise 11 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Göztepe'yi ağırlayacak. Konyaspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13. dakikada Kramer'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Pedrinho kontrol etti. Bu oyuncunun bekletmeden ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Ndao, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

19. dakikada Pedrinho'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

28. dakikada Maxim'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya arka tarafta iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

60'ıncı dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında rakibinden topu alan Kozlowksi'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Lungoyi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

80'inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Kozlowski'nin pasında topla buluşan Sorescu'nun ceza sahası içerisine sokularak vurduğu şut ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve müsabaka ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.