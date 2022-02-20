Gaziantep FK - Adana Demirspor maçına Assombalonga damgası! 2 gol attı, 2 penaltı kaçırdı

20 Şubat 2022 Pazar 15:45 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 15:45

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK, Adana Demirspor'u konuk etti. Gaziantep kalecisi Günay Güvenç'in Assombalonga'nın iki penaltısını kurtardığı zorlu karşılaşmayı 3-0 kazanan Adana Demirspor puanını 44'e çıkarırken, Gaziantep FK ise bu sezon sahasında ilk yenilgisini aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasının sol köşesindeki Mendly, topu içerideki Sagal'a ortaladı. Bu futbolcunun yükselerek kafayla vurduğu meşin yuvarlak, kaleci Muric'ten döndü. Ceza sahasında topu tekrar alan Sagal'ın vuruşunda, Muric meşin yuvarlağı rahatlıkla kontrol etti.

18. dakikada Adana Demirspor golü buldu. Vargas'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında altıpas üzerinde Assombalonga topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu: 0-1

45. dakikada konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında Yunus Akgün, meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Vargas'a gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Günay Güvenç uzanarak topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

46. dakikada savunma arkasına atılan ara pasa hareketlenen Yunus Akgün'ün kaleci Günay ile karşı karşıya vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

49. dakikada Maxim'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kitisou'nun kaleci Muric'i çalımladıktan sonra şutunu savunma çizgiden çıkardı.

52. dakikada Maxim'in ara pasında topla buluşan Muhammet'in sert vuruşu savunmadan sekerek kaleci Muric'te kaldı.

55. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün Djilobodji'nin müdahalesi sonrası yerde kalmasıyla Adana Demirspor penaltı kazandı.

56. dakikada Adana Demirspor'un Assombalonga ile kullandığı penaltı atışını kaleci Günay kurtardı.

69. dakikada ceza sahasına giren Yunus'un vuruşu Günay'dan döndü, dönen topu Svensson'un pasıyla önünde bulan Bjarnasson'un penaltı noktası üzerinden düzgün vuruşu ağlarla buluştu. 0-2

79. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası içinde Papy Djilobodji'nin müdahalesiyle bir kez daha yerde kaldı ve bir kez daha penaltı kararı verildi.

80. dakikada Adana Demirspor'un Assombalonga ile kullandığı penaltı atışını bir kez daha kurtaran kaleci Günay, maçta ikinci kez penaltıya geçit vermedi.

82. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Vargas'ın yerden pasıyla topla buluşan Kaan'ın ortasını üst üste iki penaltı kaçıran Assombalonga kafa vuruşuyla ağlara göndererek farkı üçe çıkardı. 0-3

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Deniz Caner Özaral xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Stelios Kitsiou xx, Papy Djilobodji x, Ertuğrul Ersoy xx, Steven Caulker x (Joao Figueiredo dk. 46 xx), Hamza Mendyl x (Alin Tosca dk. 46 xx), Amedej Vetrih xx, Furkan Soyalp xx (Ahmed El Messaoudi dk. 77 x), Recep Niyaz x (Alexandru Maxim dk. 46 xx), Angelo Sagal x (Torgeir Börven dk. 69 x), Muhammet Demir xx

Yedekler: Mustafa Bozan, Pawel Olkowski, Oğuz Ceylan, Doğan Erdoğan, Alexander Merkel

Teknik Direktör: Erol Bulut

Adana Demirspor: Arijanet Muric xxx, Kaan Kanak xxx (Alper Uludağ dk. 87 ?), Tayyip Talha Sanuç xxx, Samet Akaydın xxx, Jonas Svensson xxx, Benjamin Stambouli xx (Sinan Kurt dk. 66 xx), Gökhan İnler xxx, Younes Belhanda xx (Birkir Bjarnason dk. 66 xxx), Matias Vargas xxx, Yunus Akgün xxx (Babajide Akintola dk. 79 x), Britt Assombalonga xxx (Erhun Öztümer dk. 87 ?)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Semih Güler, Simon Deli, Metehan Mimaroğlu, Damjan Djokovic

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Assombalonga (dk. 18 ve 82), Bjarnasson (dk. 69) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Kitsiou, Papy Djilobodji (Gaziantep FK), Yunus Akgün (Adana Demirspor)