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Spor

Gaziantep FK, Ankara Keçiörengücü'nü 2 golle yendi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, hazırlık karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.

AA16 Temmuz 2022 Cumartesi 18:04 - Güncelleme:
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Gaziantep FK, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yendi.

Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan Gaziantep FK ile Ankara Keçiörengücü, tesisin antrenman sahasında hazırlık maçı yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 37. dakikada Erkam Reşmen'in attığı golle 1-0 öne geçen Ankara Keçiörengücü'nün üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda daha atak oynayan Gaziantep FK, 71. dakikada Valmir Veliu'yunun golüyle skoru eşitledi. Kırmızı-siyahlı ekip 85. dakikada Alexandru Maxim'in golüyle maçı 2-1 kazandı.

Tesiste bulunan yerli ve yabancı futbol takımlarının yöneticileri ile teknik heyetleri de karşılaşmayı izledi.

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