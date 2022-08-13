Gaziantep FK, Ankaragücü maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman bir saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve şut çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla sona erdi. Antrenmana 23 Yaş Altı Milli Takımı'nda bulunan Arda Kızıldağ katılmadı.

MKE Ankaragücü'nü Yeni Hatay Stadı'nda konuk edecek Gaziantep FK, daha sonra Hatay'a giderek kampa girecek.

Bu arada Kulüp Başkanı Cevdet Akınal, Socios.com iş birliğiyle düzenlenen ankette 2021-2022 sezonunun en iyi futbolcusu seçilen Alexandru Maxim'e ödül verdi.