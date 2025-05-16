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Spor

Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını devam etti

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü konuk olacağı Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

AA16 Mayıs 2025 Cuma 20:14 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını devam etti
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü konuk olacağı Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Kürşat Daloğlu yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, hücum organizasyonu ile devam ederken maçın son taktik çalışmaları ile son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girmek için Antalya'ya gidecek.

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