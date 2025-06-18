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Spor

Gaziantep FK, Arda Kızıldağ ile nikah tazeledi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, başarılı oyuncusu Arda Kızıldağ ile sözleşme yenilediğini duyurdu.

AA18 Haziran 2025 Çarşamba 15:07 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Arda Kızıldağ ile nikah tazeledi
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, defans oyuncusu Arda Kızıldağ ile sözleşme yenilediğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2022'de kadroya dahil olan Arda Kızıldağ ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüzde forma giydiği dönemde hem karakteri hem de yeteneğiyle kendini kanıtlayan Arda, önümüzdeki iki sezon boyunca kırmızı-siyahlı formamız için mücadele etmeye devam edecek. Oyuncumuz Arda Kızıldağ'a yeniden hoş geldin diyor, armamız altında başarılarla dolu bir dönem geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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