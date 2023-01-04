Gaziantep FK, Başakşehir maçına tam kadro çıkacak

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Kalyon Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 15 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 17 puan toplayabildi. Rakip fileleri 21 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 22 gole engel olamadı.

5 HAFTADA GALİBİYET YOK

Gaziantep temsilcisi, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkati çekiyor.

Oynadığı son 5 maçtan 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan Gaziantep FK, bu süreçte galibiyet hasreti yaşadı.

Taraftar desteğiyle yarın sahasında kazanıp galibiyet özlemini dindirmenin hesabını yapan ev sahibi ekipte, maç öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.