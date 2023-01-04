İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2023 Çarşamba / 12 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7411
  • EURO
    19,8527
  • ALTIN
    1115.13
  • BIST100
    5584.82
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK, Başakşehir maçına tam kadro çıkacak
Spor

Gaziantep FK, Başakşehir maçına tam kadro çıkacak

Spor Toto Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Gaziantep FK'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

AA4 Ocak 2023 Çarşamba 09:34 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Başakşehir maçına tam kadro çıkacak
ABONE OL

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Kalyon Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 15 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 17 puan toplayabildi. Rakip fileleri 21 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 22 gole engel olamadı.

5 HAFTADA GALİBİYET YOK

Gaziantep temsilcisi, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkati çekiyor.

Oynadığı son 5 maçtan 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan Gaziantep FK, bu süreçte galibiyet hasreti yaşadı.

Taraftar desteğiyle yarın sahasında kazanıp galibiyet özlemini dindirmenin hesabını yapan ev sahibi ekipte, maç öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.