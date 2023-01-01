İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2023 Pazar / 9 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7107
  • EURO
    20,0534
  • ALTIN
    1096.58
  • BIST100
    5509.16
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK, Başakşehir mesaisine başladı
Spor

Gaziantep FK, Başakşehir mesaisine başladı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK evinde Başakşehir FK'yı ağırlayacak.

AA1 Ocak 2023 Pazar 20:40 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Başakşehir mesaisine başladı
ABONE OL

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Perşembe günü oynanacak Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK, son maçında deplasmanda Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu. Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in de 17 puan ile 11. sırada bulunuyor.

Başakşehir ise 30 puan ile 3. sırada bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.