Gaziantep FK, Başakşehir mesaisine başladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Perşembe günü oynanacak Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK, son maçında deplasmanda Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu. Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in de 17 puan ile 11. sırada bulunuyor.

Başakşehir ise 30 puan ile 3. sırada bulunuyor.