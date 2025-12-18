Gaziantep FK, Başakşehir mesaisine başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir ile 22 Aralık Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenör Mustafa Aksoy yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile oynanan maçta forma giyen futbolcular, özel program eşliğinde yenilenme çalışmaları yaparken, diğer oyuncular ise ısınma ve 5'e 2 pas çalıştı.

Antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Güneydoğu temsilcisi, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.