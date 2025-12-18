İSTANBUL 13°C / 5°C
Spor

Gaziantep FK, Başakşehir mesaisine başladı

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak Gaziantep FK maçın hazırlıklarına başladı.

18 Aralık 2025 Perşembe 17:27
Gaziantep FK, Başakşehir mesaisine başladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir ile 22 Aralık Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenör Mustafa Aksoy yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile oynanan maçta forma giyen futbolcular, özel program eşliğinde yenilenme çalışmaları yaparken, diğer oyuncular ise ısınma ve 5'e 2 pas çalıştı.

Antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Güneydoğu temsilcisi, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

