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Spor

Gaziantep FK, Başakşehir mesaisine devam ediyor

Milli aranın ardından Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek Gaziantep FK maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA17 Kasım 2024 Pazar 15:30 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Başakşehir mesaisine devam ediyor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde 90 dakika süren antrenmanda futbolcular, koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

Gaziantep temsilcisinin idmanına Romanya Milli Takımında yer alan Deian Sorescu katılmadı.

Kırmızı siyahlı ekip, RAMS Başakşehir ile 23 Kasım Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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