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Spor

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Taraftar desteği önemli

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin başkanı Memik Yılmaz, tüm Gazianteplilerin her zaman gurur duyacağı bir takım kurmak için mücadele edeceklerini bildirdi.

AA26 Haziran 2023 Pazartesi 18:14 - Güncelleme:
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Taraftar desteği önemli
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre Başkan Yılmaz, kısa bir süre önce gerçekleştirilen kongrenin ardından yönetim kuruluyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Her konuda detaylı projelerle Gaziantep FK'nın yarınları için çalışma sorumluluğuyla hareket ettiklerini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Seçim gününden bu yana yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte toplantılarımızı sürdürüyoruz. Hepimiz yeni sezon öncesi oldukça heyecanlı ve elimizden gelen tüm fedakarlığı yapmaya hazırız. Taraftarlarımızın bundan sonraki süreçte destekleri bizler için çok büyük önem arz ediyor. Bizler tüm Gazianteplilerin her zaman gurur duyacağı bir takım yaratmak için mücadele edeceğiz. Yakın zamanda duyurusunu yapacağımız kombine ve loca fiyatları da bir kez daha toplumumuzun tüm kesiminin beklentisini karşılar niteliğinde olacağından en ufak şüpheniz olmasın."

"En çok katkıyı yapacak oyuncuları aramıza katacağız"

Transfer konusunda da ilk günden bu yana benimsedikleri bir politikalarının olduğunu ifade eden Yılmaz, "Minimum hata, maksimum fayda. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlarda göz önünde bulundurularak, kırmızı-siyah formamıza en çok katkıyı yapacak oyuncuları aramıza katacağız. Bir kez daha belirtmek istiyorum ki kendi değerlerimize her zaman sahip çıkacağız ve Erdal Güneş hocamıza her koşulda inanacağız ve destek vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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