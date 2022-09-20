Gaziantep FK Başkanı'ndan hakem isyanı! ''Hakkımız, puanımız elimizden alındı''

Akınal, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon deplasmanına puan veya puanlar almak için gittiklerini ve maçın hemen başında 2-0 öne geçtiklerini hatırlatarak, "Ancak sonrasında bize göre öylesine kabul edilemez hakem hataları yaşandı ki değil 2-0, daha farklı bile öne geçmiş olsak maçı kaybedecekmişiz diye düşündük. Rakibimize verilen penaltıda, oyuncumuzun ayağından seken topa penaltı kararı verilirken aynı pozisyonun üstelik ayağından sekmeden doğrudan ele çarptığı pozisyonda penaltı kararı verilmiyor. Hadi diyelim hakem Mete Kalkavan bunu göremedi, peki ya VAR sistemi ne yapıyordu? Konu Trabzonspor olunca hemen uyarı gelirken, biz olduğumuzda neden görmezden gelindi? Buna rağmen son ana kadar asla mücadelemizi bırakmadık. Maçın son saniyelerinde tüm Türkiye'nin gördüğü o net faulü, ne hikmetse ne maçın hakemi ne de VAR hakemleri göremedi. Golün öncesinde ise maç içerisinde metre hesabı yapan hakemlerimiz, taç atışının topun çıktığı yerden 7-8 metre uzaktan kullanılmasını bile görmezden gelmeyi seçiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşananların kabul edilebilir olmadığını belirten Akınal, "Kimse Gaziantep şehrinin, takımının hakkını yiyemez. Bize göre bu yaşanılanlar futbol adına bir kez daha kara bir gece yaşatmıştır. Hakkımız, puanımız elimizden alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor maçı sonrası hakem kararlarını konuşmanın kendilerini ayrıca üzdüğünü aktaran Akınal, Trabzonspor Kulübüne saygı duyduklarını kaydetti.

Bordo-mavili kulübün hakem yardımına ihtiyacı olmadığını anlatan Akınal, "Bu yaşadıklarımız, gördüklerimiz bir kez daha hakem hatalarının, futbolun önüne geçmesine neden oluyor. Elbette federasyonumuz tarafından bu kara geceyi yaşamamıza neden olanlar hakkında gerekli raporlar hazırlanacaktır. Bunu her fırsatta dile getirmeye ısrarla devam edeceğiz. Bizler ayrıcalık beklemiyoruz. Adil bir futbol ortamı istiyoruz." görüşlerine yer verdi.

"SON ÜÇ MAÇTA BÜYÜK ŞANSSIZLIKLAR YAŞIYORUZ"

Akınal, başarılı gidişatı sürdürmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Süper Lig'de 7. haftanın sonunda 11 puan topladıklarını anımsatan Akınal, "Sezonun ilk dört maçında gerçekten iyi performans göstererek hak ettiğimiz sonuçları almaya başladık. Ancak özellikle son üç maçta büyük şanssızlıklar yaşıyoruz. Bu takım, Galatasaray, Trabzon gibi deplasmanlarda dahi hakkıyla öne geçmeyi hep başardı. Ancak son üç karşılaşmanın son dakikalarında yediğimiz gollerle elimizdeki puanları rakiplerimize verdik. Bakıldığı zaman şu an belki puan durumunda çok daha farklı bir noktada olacaktık." ifadelerini kullandı.



Geçmişe takılmadan devam edeceklerini vurgulayan Akınal, "Takımımızın yanı sıra Türk futbolunun gelişimi için de elimizden geleni yapacağız. Takımımıza güveniyoruz ve taraftarlarımızın da desteğiyle daha iyi noktalara geleceğiz. Biz burada şehir olarak bir mücadele vermeye çalışıyoruz. Başarıya ulaşabilmek adına da bunu yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor karşısında 10. dakikada 2-0 öne geçen Gaziantep FK; 14, 42 ve 90+8. dakikada yediği gollerle sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.