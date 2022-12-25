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Spor

Gaziantep FK - Beşiktaş | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK - Beşiktaş maçının canlı skor takibini Star.com.tr'den yapabilirsiniz...

25 Aralık 2022 Pazar 15:56 - Güncelleme:
Gaziantep FK - Beşiktaş | CANLI
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Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Gaziantep FK - Beşiktaş maçını Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Serkan Ok yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu. Müsabakanın VAR koltuğunda Serkan Tokat bulunurken, AVAR'da ise Özgüry Yankaya yer alıyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

GAZİANTEP FK: 0 - BEŞİKTAŞ: 0

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Stelios Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Papy Djilobodji, Matej Hanousek, Marko Jevtovic, Alexander Merkel, Furkan Soyalp, Mustafa Eskihellaç, Alexandru Maxim, Joao Figueiredo

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Alin Tosca, Arda Kızıldağ, Ömürcan Artan, Halil İbrahim Pehlivan, Luka Stankovski, Mirza Cihan, Valmir Veliu, Angelo Sagal, Lazar Markovic

Beşiktaş: Mert Günok, Valentin Rosier, Welinton, Tayyip Talha, Umut Meraş, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Gedson Fernandes, Kevin Nkoudou, Cenk Tosun, Wout Weghorst

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Josef de Souza, Salih Uçan, Dele Alli, Emrecan Uzunhan, Nathan Redmond, Kerem Atakan Kesgin, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Tayfur Bingöl

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