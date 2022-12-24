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Spor

Gaziantep FK Beşiktaş maçına tam kadro çıkacak

Spor Toto Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak Gaziantep FK'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

AA24 Aralık 2022 Cumartesi 11:21 - Güncelleme:
Gaziantep FK Beşiktaş maçına tam kadro çıkacak
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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Kalyon Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 16 puan topladı. Rakip fileleri 19 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde de aynı sayıda gole engel olamadı.

Oynadığı son 3 maçtan 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Gaziantep FK, seyirci avantajını kullanıp rakibini yenmenin hesaplarını yapıyor.

Ev sahibi ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

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