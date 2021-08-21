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Spor

Gaziantep FK - Beşiktaş maçında N'Sakala fenalaşarak yere yığıldı

Gaziantep FK - Beşiktaş maçında N'Sakala fenalaşarak yere yığıldı. Tecrübeli oyuncuya ilk müdahaleyi Necip Uysal yaptı. Ardından sağlık görevlileri müdahaleyi gerçekleştirdi. Ambulansa alınan N'Sakala, hastaneye götürüldü.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 23:20 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 23:35
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Gaziantep FK - Beşiktaş maçında siyah beyazlıların sol bek oyuncusu Fabrice N'Sakala, mücadelenin 71. dakikasında top diğer alandayken yere yığıldı.

N'Sakala'nın durumu ciddi görünürken, bir anda oyuncular ambulansı işaret etti. Hakem Ümit Öztürk de oyuncuların açılmasını istedi.

Tecrübeli oyuncuya ilk müdahaleyi Necip Uysal yaptı. Ardından sağlık görevlileri müdahaleyi gerçekleştirdi. Ambulansa alınan N'Sakala, hastaneye götürüldü.

Yayıncı kuruluş, N'Sakala'nın nefes alışverişinde bir sıkıntı olmadığı bilgisini geçti.

BEŞİKTAŞ'TAN N'SKALA AÇIKLAMASI

"Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice Nsakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir."

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