İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2025 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK, Beşiktaş mesaisine devam etti
Spor

Gaziantep FK, Beşiktaş mesaisine devam etti

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA6 Aralık 2025 Cumartesi 15:01 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Beşiktaş mesaisine devam etti
ABONE OL

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 35 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam ederken gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmanı kulüp başkanı Memik Yılmaz da takip etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve aynı gün İstanbul'a gidecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.