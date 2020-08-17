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Spor

Gaziantep FK Brezilyalı golcü Andre ile anlaştı

Gaziantep Futbol Kulübü Asbaşkanı Müslüm Özmen, Brezilya'nın Gremio takımında forma giyen forvet oyuncusu Andre ile anlaştıklarını açıkladı.

AA17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:51 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:51
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Brezilyalı forvet oyuncusu Andre Felipe Ribeiro de Souza ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulübün asbaşkanı Müslüm Özmen, AA muhabirine, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bazı oyuncularla transfer görüşmesi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda son olarak Brezilya'nın Gremio takımında görev alan forvet oyuncusu Andre ile temasa geçtiklerini anlatan Özmen, "Oyuncuyla ve kulübüyle anlaştık. Yakında Türkiye'ye gelecek ve sağlık kontrolünden geçirilecek. Bir aksilik olmazsa Andre aramıza bonservisiyle beraber katılacak." dedi.

Özmen, forvet hattı için ayrıca bazı isimlerle de görüşme halinde olduklarını sözlerine ekledi.

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