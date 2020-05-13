İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9809
  • EURO
    7,5696
  • ALTIN
    384.449
  • BIST100
    100241
Spor

Gaziantep FK çalışmalara başladı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen yaklaşık iki aylık ara sonrası ilk antrenmanını yaptı.

IHA13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:46 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:46
ABONE OL

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig’in 12 Haziran 2020 tarihinde başlayacağının açıklamasının ardından Gaziantep Futbol Kulübü de çalışmalarına başladı. Çalışma öncesi Gaziantep FK futbolcularına, personellere ve teknik kadroya yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı. Kırmızı-siyahlılar, test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından bugün ilk çalışmasını yaptı.

İki grup halinde, sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılan antrenmana, KYK yurdunda karantinada bulunan Teknik Direktör Marius Sumudica, yardımcıları ve futbolcular Günay Güvenç, Kana Bıyık ile Diarra katılamadı.

Yaklaşık bir saat süren antrenman, yardımcı antrenör Erdal Güneş ve Şener Gençtürk yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman sırasında bazı futbolcular ile teknik kadronun maske takması ise dikkat çekti.

Otomobil durağa çarptı, bir kişi öldü bir kişi ise yaralı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.