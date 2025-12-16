İSTANBUL 12°C / 6°C
Spor

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor mesaisini noktaladı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında yarın Rizespor deplasmanına çıkacak olan Gaziantep FK, karşılaşmanın antrenmanlarını tamamladı.

AA16 Aralık 2025 Salı 15:23 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Çaykur Rizespor mesaisini noktaladı
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenör Mustafa Aksoy yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas organizasyonlarının ardından maçın son taktik çalışmalarıyla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Rize'ye hareket etti.

