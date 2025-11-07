Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yarın sahasında Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekip, ligde çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 18 puanla 6. sırada bulunuyor.



BERABERLİK YOK

Gaziantep ekibi daha önce 10 kez karşılaştığı rakibi karşısında 6 kez kazandı, 4 karşılaşmada ise mağlup oldu.

Bu karşılaşmalarda Güneydoğu temsilcisi rakibine 15 gol atarken kalesinde 14 gol gördü.

İki takım arasında oynanan müsabakalarda beraberlik olmadı.

4 OYUNCU KART SINIRINDA

Kırmızı-siyahlı ekipte bu karşılaşma öncesi 4 oyuncu kart sınırında bulunuyor.

Ndiaye, Arda Kızıldağ, Melih Kabasakal ve Yusuf Kabadayı bu karşılaşmada kart görmesi durumunda ligin 13. haftası oynanacak Zecorner Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

Tedavilerine devam edilen Mbakata, Ali Mevran Ablak ve Tayyip Talha Sanuç, karşılaşmada forma giyemeyecek.