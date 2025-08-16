İSTANBUL 29°C / 22°C
Spor

Gaziantep FK, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak

Gaziantep FK, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

16 Ağustos 2025 Cumartesi 11:23
Gaziantep FK, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligin ikinci haftasında yarın Tümosan Konyaspor'a konuk olacak.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Lig'de 7. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, ligin ilk maçında Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

İkinci hafta maçında Konya deplasmanına gidecek kırmızı-siyahlılarda Galatasaray maçında kırmızı kart gören Mustafa Burak Bozan ve aynı maçta sakatlanarak sezonu kapatan Mbakata, forma giyemeyecek.

KONYASPOR KARNESİ

Gaziantep ekibi, Konyaspor ile karşılaştığı 12 karşılaşmanın 5'inde galip geldi, 4'ünde mağlup oldu.

İki takım arasındaki müsabakalarda Gaziantep FK, rakip fileleri 13 kez sarsarken kalesinde 15 gol gördü.

Kırmızı-siyahlı ekip, Konyaspor'a konuk olduğu 6 maçtaki tek galibiyetini, 2022-23 sezonunda 1-0'lık skorla aldı.

Popüler Haberler
