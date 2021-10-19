Gaziantep FK dış sahada 3 puanı unuttu

AA 19 Ekim 2021 Salı 10:35 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 10:35

Kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon dış saha maçlarında aldığı sonuçlarla taraftarını üzüyor. Bu sezon deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-2, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 2-0, Adana Demirspor'a 4-0 ve Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilen Gaziantep, dış sahadaki tek puanını da Demir Grup Sivasspor'a karşı 1-1'lik skorla elde etti.

Deplasmanda kalesinde 12 gol gören Gaziantep FK, rakip ağları da sadece 4 kez sarsabildi.

İÇ SAHA KARNESİ İYİ

Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, iç sahada ise yakaladığı performansla dikkati çekiyor.

Evinde oynadığı 4 maçı da kaybetmeyen Gaziantep FK, bu karşılaşmalardan 10 puan çıkardı. Güneydoğu temsilcisi, iç sahada rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

Süper Lig'de 11 puanla 12. sırasında yer alan Gaziantep FK, ligin 10. haftasında 23 Ekim Cumartesi evinde GZT Giresunspor ile karşılaşacak.