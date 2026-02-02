İSTANBUL 8°C / 2°C
Spor

Gaziantep FK, Emmanuel Boateng'in sözleşmesini feshetti

Gaziantep FK, 2024-2025 sezonunda kadrosuna kattığı Emmanuel Boateng ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.

AA2 Şubat 2026 Pazartesi 18:18
Gaziantep FK, Emmanuel Boateng'in sözleşmesini feshetti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Emmanuel Boateng ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonunda takıma katılan oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep Futbol Kulübümüze 2024-2025 sezonunda katılan ve iki sezondur formamızı terleten profesyonel futbolcu Emmanuel Boateng ile yapılan görüşmeler sonucunda, sözleşmesi karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir. Emmanuel Boateng'e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz."

