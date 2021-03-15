İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2021 Pazartesi / 1 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5623
  • EURO
    9,0247
  • ALTIN
    419.365
  • BIST100
    1561.1
Spor

Gaziantep FK evinde yenilgiyi unuttu

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, sahasında çıktığı son 4 maçta rakiplerine geçit vermedi.

AA15 Mart 2021 Pazartesi 10:30 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 10:30
ABONE OL

Ligin ikinci yarısında yaşadığı puan kayıplarıyla üst sıralardan uzaklaşan kırmızı-siyahlılar, son dönemde özellikle iç saha maçlarında gösterdiği performansla taraftarını sevindiriyor.

Bu hafta Yukatel Denizlispor'u sahasında yenen Gaziantep, 46 puana ulaştı. Evinde dış sahaya göre daha etkili performans gösteren Gaziantep, son 4 iç saha maçında da rakiplerine boyun eğmedi.

Sahasında son olarak ligin ikinci yarısının ilk haftasında Galatasaray'a 2-1 kaybeden Gaziantep, daha sonra konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 yendi. Ardından Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Gaziantep, sırasıyla Gençlerbirliği'ni 2-1, Yukatel Denizlispor'u da 2-0 mağlup etti.

Böylelikle evinde çıktığı son 4 lig maçından 10 puan toplayan Gaziantep, ligin geneline bakıldığında da evinde dış saha performansından daha etkili sonuçlar elde etti.

Güneydoğu temsilcisi ligde topladığı 46 puanın 32'sini sahasında elde etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.