24 Kasım 2025 Pazartesi
  • Gaziantep FK, Eyüpspor mesaisine başladı
Spor

Gaziantep FK, Eyüpspor mesaisine başladı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk edecek olan Gaziantep FK, maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK, Eyüpspor mesaisine başladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü sahasında oynayacağı ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Ligde son oynanan Zecorner Kayserispor maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde rejenerasyon, diğer futbolcular ise ısınma ve 5'e 2 pas çalışmaları yaptı.

Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Popüler Haberler
