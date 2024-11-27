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Spor

Gaziantep FK, Fenerbahçe mesaisine devam ediyor

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Gaziantep FK maçın hazırlıklarını teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde sürdürdü.

AA27 Kasım 2024 Çarşamba 15:35 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Fenerbahçe mesaisine devam ediyor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmalarıyla sürdü. İdman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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