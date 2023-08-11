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Spor

Gaziantep FK, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA11 Ağustos 2023 Cuma 21:45 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda 13 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerindeki antrenman öncesi takıma yeni katılan Naoufel Khacef, Max Gradel, Brayan Riascos, Salem M'Bakata, Batuhan Şen ve Ogün Özçiçek, taraftarlara ve basına tanıtıldı.

Bir süre taraftar ve basına açık gerçekleştirilen antrenmanda taraftarlar, futbolcu ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulundu.

Futbolcuların da taraftarları selamladığı idmanı yaklaşık 2 bin kırmızı-siyahlı futbolsever izledi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koşuyla devam etti.

Antrenmana yeni transferlerden İlker Karakaş sakatlığı nedeniyle katılamadı.

Kulüp Başkanı Memik Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, taraftarlarla gurur duyduğunu söyledi.

Taraftarlara teşekkür eden Yılmaz, "İnşallah yeni sezonda sizlerin de 12. adam olarak elinizden geleni yapacağınıza inanıyorum. Bu şehir hepimizin, bütün çabalarımızın hepsi Gaziantep için. İnşallah zorlu süreçten iyi şekilde çıkıp başaracağız. Bütün futbolcuları kutluyorum." diye konuştu.

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