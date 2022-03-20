20 Mart 2022 Pazar 15:52 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 16:39

Kalyon Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan Gaziantep FK - Galatasaray maçını Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Yusuf Bozdoğan yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Yiğit Arslan. Müsabakanın VAR koltuğunda Volkan Bayraslan otururken, AVAR'da ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Oğuzhan Çakır bulunuyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

GAZİANTEP FK: 0 - GALATASARAY: 1

GOL: Dk. 33 Bafetimbi Gomis (Galatasaray)

Takımların ilk 11'leri şöyle:

GAZİANTEP FK: Günay, Kitsiou, Papy, Caulker, Tosca, Sagal, Doğan, Recep, Maxim, Joao, Muhammet.

GALATASARAY: Muslera, Semih Kaya, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Morutan, Gomis.

MUSLERA 97 GÜN SONRA SAHALARDA

Galatasaray'ın 13 Aralık'ta oynadığı Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan ve 97 gündür sahalardan ayrı kalan Fernando Muslera, Gaziantep FK karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı.