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Spor

Gaziantep FK-Galatasaray maçının VAR hakemi Koray Gençerler oldu

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın VAR koltuğunda hakem Koray Gençerler oturacak.

IHA2 Eylül 2023 Cumartesi 15:06 - Güncelleme:
Gaziantep FK-Galatasaray maçının VAR hakemi Koray Gençerler oldu
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray arasında bugün oynanacak karşılaşmanın VAR hakemi Koray Gençerler oldu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray bugün saat 21.45'te Kanyon Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bu mücadeleyi hakem hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Direnç Tonusluoğlu olacak. Müsabakada VAR'da Koray Gençerler, AVAR'da da Erkan Engin ile Kerem Ersoy görev yapacak.

Galatasaray Süper Lig'de çıktığı 2 maçta 1 galibiyet, 1beraberlik alarak 4 puanla 10. sırada yer alıyor.

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