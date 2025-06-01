İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2025 Pazar / 5 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3022
  • EURO
    44,957
  • ALTIN
    4148.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK galibiyet hasretiyle sezonu tamamladı
Spor

Gaziantep FK galibiyet hasretiyle sezonu tamamladı

Süper Lig'in 38. hafta maçında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK 7 maçlık galibiyet hasretiyle sezonu kapadı.

AA1 Haziran 2025 Pazar 09:48 - Güncelleme:
Gaziantep FK galibiyet hasretiyle sezonu tamamladı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, son 7 maçında galibiyet göremeyerek sezonu kapattı.

Güneydoğu temsilcisi, ligin 31. haftasında taraftarı önünde Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendikten sonra sırasıyla RAMS Başakşehir, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor'a yenildi, Onvo Antalyaspor ile golsüz, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Dün, Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, böylelikle ligde oynadığı son 7 karşılaşmada galibiyet alamadı.

Ligde 45 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, rakip fileleri 45 kez havalandırdı, kalesinde ise 50 gole engel olamadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.