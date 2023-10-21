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Spor

Gaziantep FK, galibiyete tek gol ile uzandı

Trendyol SÜper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, evinde Antalyaspor'u ağırladı. Sumudica'nın öğrencileri, Nicolas N'Koulou'nun attığı gol ile sahadan 1-0 galip ayrıldı.

21 Ekim 2023 Cumartesi 18:16 - Güncelleme:
Gaziantep FK, galibiyete tek gol ile uzandı
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Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

Gaziantep FK, 71. dakikada Nicolas N'Koulou'nun attığı golle öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gaziantep FK, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK 9 puana yükseldi. Antalyaspor da 9 puanda kaldı.

Gaziantep FK, ligde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor, sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

FİLİSTİN'E DESTEK

Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları sahaya "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" yazılı pankartla çıktı.

Müsabaka öncesi Filistin'de hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İki takımın oyuncuları sahaya kollarında siyah bantla çıktı.

İSRAİLLİ OYUNCULAR YER ALMADI

Öte yandan Bitexen Antalyaspor'un İsrailli futbolcuları Ramzi Safuri ile Sagiv Jehezkel maç kadrosunda yer almadı.

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