İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2025 Salı / 4 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8309
  • EURO
    50,6481
  • ALTIN
    6178.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Gaziantep FK galibiyeti unuttu

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 5-1 yenilen Gaziantep FK, ligde oynadığı son 4 maçını da kazanamadı.

AA23 Aralık 2025 Salı 10:37 - Güncelleme:
Gaziantep FK galibiyeti unuttu
ABONE OL

Süper Lig'de son olarak 13. haftada Zecorner Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Gaziantep FK, son 4 maçta sadece bir puan alabildi.

Ligin 14. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'a 2-1 yenilen kırmızı-siyahlı ekip, 15. haftada Beşiktaş ile deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Kırmızı siyahlı ekip, daha sonraki haftalarda sahasında Göztepe'ye 1-0, deplasmanda ise RAMS Başakşehir'e 5-1 kaybetti.

Ligdeki son 4 karşılaşmasında galibiyetle tanışamayan Gaziantep FK, sezonun ilk yarısını 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonunda 23 puanla 7. sırada tamamladı.

Gaziantep ekibi bu maçlarda rakip kaleyi 24 kez havalandırırken kalesinde 30 gol gördü.

İLK KEZ 5 GOL YEDİ

Güneydoğu temsilcisi, bu sezon ligde oynadığı karşılaşmalarda ilk kez kalesinde 5 gol gördü.

En farklı mağlubiyetini ligin 10. haftasında Fenerbahçe karşısında 4-0'lık skorla yaşayan Gaziantep FK, sonrasında çıktığı 6 maçta kalesinde 7 gol görmüştü.

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.