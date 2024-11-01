İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2024 Cuma / 29 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3538
  • EURO
    37,2895
  • ALTIN
    3022
  • BIST100
    8885
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Gaziantep FK geriden gelip kazandı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip, 77 ve 82. dakikada bulduğu gollerle galip geldi.

1 Kasım 2024 Cuma 22:05 - Güncelleme:
Gaziantep FK geriden gelip kazandı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, sahasında Göztepe ile karşılaştı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Selçuk İnan'ın takımına galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Christopher Lungoyi, 82. dakikada ise penaltıdan Deian Sorescu kaydetti. Göztepe'nin golü 64. dakikada Ahmed Ildız'dan geldi.

ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET

Ev sahibi ekip bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Son olarak Trabzonspor'u mağlup eden Göztepe ise bu mağlubiyetle yara aldı.

DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Bu sezon deplasmanda oynadığı hiçbir maçı kazanamayan Göztepe, son 3 maçtan mağlubiyetle ayrılmış oldu.

Gaziantep FK, bu galibiyetle birlikte puanını 12'ye çıkardı. Göztepe ise 15 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Konyaspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise Hatayspor deplasmanına gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.