Gaziantep FK geriden gelip kazandı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, sahasında Göztepe ile karşılaştı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Selçuk İnan'ın takımına galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Christopher Lungoyi, 82. dakikada ise penaltıdan Deian Sorescu kaydetti. Göztepe'nin golü 64. dakikada Ahmed Ildız'dan geldi.

ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET

Ev sahibi ekip bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Son olarak Trabzonspor'u mağlup eden Göztepe ise bu mağlubiyetle yara aldı.

DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Bu sezon deplasmanda oynadığı hiçbir maçı kazanamayan Göztepe, son 3 maçtan mağlubiyetle ayrılmış oldu.

Gaziantep FK, bu galibiyetle birlikte puanını 12'ye çıkardı. Göztepe ise 15 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Konyaspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise Hatayspor deplasmanına gidecek.