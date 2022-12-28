Gaziantep FK, Giresunspor maçına tam kadro çıkacak

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Bitexen Giresunspor'a konuk olacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 17.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 14 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 17 puan topladı. Rakip fileleri 20 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde de aynı sayıda gole engel olamadı.

Oynadığı son 4 maçtan 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Gaziantep FK, rakibini yenip üst sıralara çıkmak istiyor.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.