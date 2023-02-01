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Spor

Gaziantep FK, Hatayspor'u 4 golle geçti!

Spor Toto Süper Lig'in 22.haftasında evinde Hatayspor'u ağırlayan Gaziantep FK, mücadeleyi 4-1 kazandı.

1 Şubat 2023 Çarşamba 20:12 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Hatayspor'u 4 golle geçti!
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki maçı Gaziantep FK, 4-1'lik skorla kazandı.

Gaziantep FK'ya karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Marko Jevtovic, 56 ile 77. dakikalarda Lazar Markovic ve 88. dakikada Alexander Merkel attı. Hatayspor'un tek golü 27. dakikada Ayoub El Kaabi'den geldi.

Erol Bulut ile yollarını ayırmasının ardından ikinci maçına çıkan Gaziantep FK, ikinci galibiyetini aldı. Gaziantep, geçtiğimiz hafta da MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etmişti.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, ligde 25 puana yükseldi. Hatayspor, 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Hatayspor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

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