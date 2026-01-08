İSTANBUL 17°C / 3°C
Spor

Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, devre arası hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

AA8 Ocak 2026 Perşembe 16:43 - Güncelleme:
Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürüyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2025-2026 sezonu devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen idman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmaları ile devam eden antrenman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Antrenmanı, kulüp başkanı Memik Yılmaz da takip etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

