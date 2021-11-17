İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2021 Çarşamba / 12 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,4389
  • EURO
    11,8312
  • ALTIN
    625.081
  • BIST100
    1694.64
Spor

Gaziantep FK iki eksikle çalıştı

Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Gaziantep FK'da antrenmana tedavileri devam eden Kenan Özer ve Borven katılmadı.

AA17 Kasım 2021 Çarşamba 14:34 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 14:34
ABONE OL

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi.

Romanya Milli Takımında bulunan Maxim ve Tosca da kente gelerek takımla çalışmalara başladı.

Antrenmana tedavileri devam eden Kenan Özer ve Borven katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.