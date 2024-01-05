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Spor

Gaziantep FK ile Pendikspor puanları paylaştı!

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 2-2 berabere kaldı.

5 Ocak 2024 Cuma 19:13 - Güncelleme:
Gaziantep FK ile Pendikspor puanları paylaştı!
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Süper Lig'de yeni yılın ilk maçında, 19. haftada Gaziantep FK ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki maç 2-2 sona erdi.

Gaziantep FK, 12. dakikada Denis Dragus ve 49. dakikada Ogün Özçiçek ile 2-0 öne geçti.

Pendikspor, 3 dakika içerisinde 2-2'yi buldu. İstanbul ekibinde Erdem Özgenç, 77'de kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve durumu 2-1 yaptı. Erencan Yardımcı ise 80. dakikada skora 2-2'lik denge getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK 20, Pendikspor 15 puana yükseldi.

Gaziantep FK, ligde bir sonraki maçında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Pendikspor, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

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