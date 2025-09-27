Gaziantep FK ile Samsunspor puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Samsunspor, 4. dakikada Rick van Drongelen'in golüyle 1-0 öne geçti. 19. dakikada Cherif Ndiaye farkı ikiye çıkardı. Gaziantep FK, 45. dakikada Christopher Lungoyi'nin golüyle farkı bire indirdi ve ilk yarı Samsunspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 75. dakikasında Gaziantep FK, Myenty Abena'nın golüyle eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

Samsunspor'da Cherif Ndiaye, 37. ve 45+5. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, puanını 11 yaptı. Samsunspor ise 12 puana yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in bir sonraki maçında Samsunspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Gaziantep FK, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.