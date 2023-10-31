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Spor

Gaziantep FK istikrarı yakalayamadı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 yenilen Gaziantep FK, bu sezon istikrarı yakalayamadı.

AA31 Ekim 2023 Salı 09:45 - Güncelleme:
Gaziantep FK istikrarı yakalayamadı
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Lige deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek başlayan Gaziantep ekibi, daha sonra EMS Yapı Sivasspor'a 3-1, TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0, Galatasaray'a 3-0, Mondihome Kayserispor'a ise 2-0 mağlup oldu.

Ligin 6. haftasında taraftarı önünde İstanbulspor'u 2-0 yenen Gaziantep ekibi, bu sonuçla 233 gün sonra ilk galibiyetine ulaştı. Devam eden haftada ise deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-1 yenen Gaziantep FK, sonraki hafta deplasmanda RAMS Başakşehir'e 2-0 yenildi.

Geçen hafta sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Gaziantep FK, dün deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 yenildi.

İSTANBUL TAKIMLARINDAN SADECE 3 PUAN ALDI

Güneydoğu temsilcisi bu sezon 10 maçın 5'ini İstanbul takımlarına karşı oynadı.

Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlardan sadece evinde ligin 6. haftasında İstanbulspor'u 2-0 yendi. Diğer maçlardan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda kalesinde 9 gol gören Gaziantep ekibi, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

Puan cetvelinde 9 puan ve averajla 16. sırada bulunan Gaziantep FK, ligin 11. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

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