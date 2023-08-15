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Spor

Gaziantep FK, Janio Bikel'i renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, son olarak Rusya ekiplerinden Khimki'de forma giyen Janio Bikel'i kadrosuna kattı.

AA15 Ağustos 2023 Salı 15:12 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Janio Bikel'i renklerine bağladı
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Gaziantep FK, Gine Bissaulu orta saha oyuncusu Janio Bikel'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya'nın Khimki takımında forma giyen 28 yaşındaki futbolcu ile iki yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Bikel'in, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Janio Bikel'in kariyerinde Heerenveen, Nijmegen, CSKA Sofya, Vancouver, Vicenza ve Khimki kulüplerinde forma giydiği bildirildi. Kariyerinde 242 resmi müsabakaya çıkan Bikel'in, 3 gol atıp 3 kez de asist yaptığı belirtildi.

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