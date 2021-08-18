AA 18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:39 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:39

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Brezilyalı forvet Joao Figueiredo'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden El Wasl forması giyen 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edildiği belirtildi.



Joao Figueiredo'nun kariyerine ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklamada, "Joao Figueiredo'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

JOAO FİGUEİREDO KİMDİR?

27 Mayıs 1996 yılında Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde dünyaya gelen Joao, futbola Atletico Mineiro kulübünün alt yapısında başladı. 2018 yılında Litvanya ligi takımlarından Zalgiris'e transfer olan forvet oyuncusu, daha sonra ise sırasıyla Girit ve Al Wasl formasını terletti. Güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle adından söz ettirmeyi başaran sambacı, kariyerinde 111 resmi karşılaşmaya çıkarken 39 kez de gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz sezon Al Wasl formasıyla çıktığı 23 karşılaşmada 10 gol, 4 asistlik performansıyla öne çıkmayı başardı.