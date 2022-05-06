Gaziantep FK kazandı, 2 takım daha ligden düştü

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 bitti.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK puanını 43'e yükseltti ve Spor Toto 1. Lig'e düşen tüm takımlar belli oldu. 33'er puanda bulunan Altay ve Çaykur Rizespor, daha önce küme düşmesi kesinleşen Göztepe ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile birlikte gelecek sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek.

Mücadelede Kayserispor, 26. dakikada İlhan Parlak ile öne geçti. Gaziantep FK, 27. dakikada Rumen yıldızı Alexandru Maxim ile skoru eşitledi ve ligde kalma adına kendine yarayan puanı elde etti.

Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 7 maça çıktı ve puanını 43 yaptı. Kayserispor ise üst üste 4. haftayı da galibiyetsiz geçti ve puanını 44 yaptı.

Kayserispor, gelecek hafta Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Gaziantep FK ise Aytemiz Alanyaspor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada Yukatel Kayserispor gole yaklaştı. Köşe vuruşunu kullanan Onur Bulut'un ortasıyla kale önünde buluşan Campanharo'nun kafa vuruşunda topu kaleci Günay Güvenç çeldi.

25. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan gelişen atağında ise Recep Niyaz'ın pasıyla ceza sahası önünde buluşan Figueiredo'nun çektiği şutu kaleci Lung sola uzanarak elleriyle uzaklaştırdı.

26. dakikada konuk ekip İlhan Parlak ile golü buldu. Yukatel Kayserispor'un sağ kanattan gelişen atağında, İbrahim Akdağ'ın açtığı ortayı kafayla karşılayan İlhan Parlak meşin yuvarlığı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-1.

27. dakikada ev sahibi takım beraberliği sağladı. Orta sahadan gelişen Gaziantep FK'nın atağında Maxim'in ceza sahası önünden şutunda top kaleci Lung'un solundan ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53. dakikada Gaziantep FK'lı Maxim'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasındaki Djilobodji'den seken top Ertuğrul Ersoy'un önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

55. dakikada Yukatel Kayserispor'un orta sahasında gelişen atağında Abdulkadir Parmak'ın ara pasıyla ceza sahasının içerisinde buluşan Carole Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldı. Carole'nin çektiği şutu Günay Güvenç uzaklaştırdı.

58. dakikada sağ kanattan gelişen Yukatel Kayserispor'un atağında ise Emrah Başsan'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şut kalenin üst direğinden döndü.

77. dakikada Gaziantep FK'dan Maxim'in kullandığı korner vuruşunu ceza sahasında karşılayan Sagal'ın kafa vuruşunda kaleci Lung meşin yuvarlağı rahatlıkla kontrol etti.

Karşılaşma 1-1 berabere bitti. Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor ve Altay Spor Toto 1. Lig'e düştü.

STAT: Kalyon

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Kamil Çetin, Hakan Karabalcık

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Tosça, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Sagal, Doğan Erdoğan, Recep Niyaz (Dk. 63 Merkel), Oğuz Ceylan, Maxim, Mirza Cihan (Dk. 46 Muhammet Demir), Figueiredo (Dk. 75 Mendyl)

YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung, Carole, Kolovetsios, Attamah, Onur Bulut, İbrahim Akdağ, Campanharo, Gökhan Sazdağı (Dk. 69 Mane), Abdulkadir Parmak (Dk. 69 Hayrullah Erkip), Emrah Başsan (Dk. 82 Emre Demir), İlhan Parlak (Dk. 39 Karahan Yasir Subaşı)

GOLLER: Dk. 26 İlhan Parlak (Yukatel Kayserispor), Dk. 27 Maxim (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Dk. 19 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 45+2 İbrahim Akdağ, Dk. 45+3 Karahan Yasir Subaşı, Dk. 52 Corale (Yukatel Kayserispor)