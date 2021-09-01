Gaziantep FK, Kobylyanskyi'yi Lüksemburg'a kiralık gönderdi

Gaziantep FK, Ukraynalı merkez orta saha oyuncusu Vladyslav Kobylyanskyi'yi Lüksemburg'un Union Titus Petange takımına sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderdi.
Kırmızı siyahlı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Vladyslav Kobylyanskyi'nin 2021-22 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Lüksemburg Ligi takımlarından Union Titus Petange ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."