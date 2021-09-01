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Spor

Gaziantep FK, Kobylyanskyi'yi Lüksemburg'a kiralık gönderdi

Gaziantep FK, 19 yaşındaki Ukraynalı futbolcusu Kobylyanskyi'yi Lüksemburg'un Union Titus Petange takımına kiraladı.

1 Eylül 2021 Çarşamba 09:59 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 09:59
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Gaziantep FK, Ukraynalı merkez orta saha oyuncusu Vladyslav Kobylyanskyi'yi Lüksemburg'un Union Titus Petange takımına sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderdi.

Kırmızı siyahlı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Vladyslav Kobylyanskyi'nin 2021-22 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Lüksemburg Ligi takımlarından Union Titus Petange ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

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